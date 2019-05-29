Погибшая в Гатчинском пруду самка лебедя принесла потомство

Самку лебедя нашли мертвой в середине мая. Фото: https://pixabay.com
Самку лебедя нашли мертвой в середине мая. Фото: https://pixabay.com

Ранее птицу нашли метровой, у самки лебедя была свернута шея.

Пока был замечен всего один птенец, судьба остального потомства остается неизвестна. Об этом сообщает Пятый канал.

Также известно, что птица оставила несколько яиц, а птенец был замечен в пруду. Птенец плавает с отцом-лебедем в окружении парковых уток.

Сотрудники Гатчинского дворца подтвердила, что малыш действительно из потомства убитой птицы.

Напомним, что инцидент произошел в середине мая. После того, как птицу нашли со свернутой шеей, в парке начали проводить настоящее расследование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бык насадил испанского матадора на рог, но тот продолжил шоу.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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