Бык насадил испанского матадора на рог, но тот продолжил шоу

Врачи сообщили, что артист Хуан Леаль получил ранение 25 см глубиной.

Испанский матадор Хуан Леаль получил серьезную травму в хоре корриды в Мадриде, сообщает Daily Mail. Бык ударил артиста в нижнюю часть спины, но тот продолжил шоу и лишь после его окончания обратился за медицинской помощью.

…y así es como un torero, Juan Leal, se va a tomar por cu… en Las Ventas. pic.twitter.com/fszYzT8SQm — cucurrucucu? (@toimuguena) May 26, 2019

Врачи, обследовавшие 26-летнего молодого человека, сообщили, что бык нанес ему рану 25 см глубиной. Предположительно, у матадора поврежден крестец и имеется дыра в ягодичной области. Медики сообщают, что сейчас матадор идет на поправку.

В 2016 году в Испании впервые за 30 лет на корриде погиб матадор Теруэль. Как правило, артисты получают ранения в живот, бедра и пах. Во Франции последняя смерть на арене зафиксирована в 2017-ом — до этого на аренах матадоры не погибали 96 лет.

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