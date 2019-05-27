При затоплении лодки в Конго пропали без вести 200 человек. Еще 30 – погибли

Местные власти до сих пор не сообщили точное количество пассажиров. Фото: pixabay
Местные власти до сих пор не сообщили точное количество пассажиров. Фото: pixabay

В Демократической Республике Конго произошло крушение корабля. Сообщается о 200 пропавших без вести и 30 жертвах.

Крушения и последующее за ним затопления судна произошло на западе ДРК. Корабль перевозил по озеру людей. О нескольких сотнях пропавших без вести сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в местных властях.

Известно, что пассажирское судно перевернулось и начало тонуть на озере Маи-Ндомбе. Местные власти заявляют, что большинство присутствующих на корабле являлись учителями близлежащих учебных заведений, поехавшими в райцентр за заработной платой.

До сих пор неизвестно точное количество пассажиров, находившихся на борту затонувшего судна. Власти сообщают о «нескольких сотнях». В настоящий момент спасены более 80 человек.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпино в реке Ижоре утонул 8-летний мальчик.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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При затоплении лодки в Конго пропали без вести 200 человек. Еще 30 – погибли
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