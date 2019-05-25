В Колпино в реке Ижоре утонул 8-летний мальчик

Еще одного ребенка удалось спасти. Фото: pixabay
Еще одного ребенка удалось спасти. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге в Ижоре утонул восьмилетний мальчик. Дети гуляли возле воды без присмотра.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщают о том, что в субботу, 25 мая в около 16 часов вечера в дежурную часть поступил звонок. Сообщили о том, что в реке Ижоре утонул маленький мальчик.

Трагическое произошла в Петербурге недалеко от Загородной улицы, дом №17. Спасательные службы прибыли на место происшествия незамедлительно.

Предварительно сообщается, что четверо детей гуляли на берегу Ижоры без присмотра взрослых. Малышам было от восьми до десяти лет. Двое из несовершеннолетних залезли в воду и начали тонуть. Испуганные крики детей услышали сотрудники ГРО «ПетербургГаз».

Мужчинам удалось вытащить одного из купавшихся. Ребенка тут же госпитализировали. Второго ребенка – мальчика 8 лет через час обнаружили и вынесли на берег водолазы. В настоящее время, на месте случившегося работают психологи МЧС России.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не оставлять своих детей без присмотра.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девушка утонула в Финском заливе на фестивале «Праздник жизни».

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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