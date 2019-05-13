Девушка утонула в Финском заливе на фестивале «Праздник жизни»

Она ушла на берег ночью в одиночестве. Фото: pixabay

Она ушла на берег ночью в одиночестве. Фото: pixabay

В Ленинградской области на музыкальном фестивале из-за несчастного случая погибла, приехавшая на праздник оренбурженка.

Известно, что девушку звали Алиса. Она была участницей фестиваля «Праздник жизни», проходившего на берегу Финского залива в Ленобласти. Погибшая приехала из города Оренбург.

Смерть девушки подтвердили в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте. По предварительной информации, молодая девушка пошла одна на берег Финского залива. Позднее её тело было обнаружено другой участницей фестиваля.

Спасти оренбурженку не удалось. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть.

Сейчас проходит сбор денежных средств для транспортировки тела погибшей на родину. В соцсетях знакомые девушки отзываются о ней, как о талантливом музыканте.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудница бассейна, в котором утонул ребенок, отделалась штрафом.