Сотрудница бассейна, в котором утонул ребенок, отделалась штрафом

Уголовное дело было прекращено и его заменил штраф. Изначально сотрудницу обвиняли в халатном исполнении своих должностных обязанностей.

Невский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Наталии Калугиной. Об этом сообщает сегодня Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие изначально полагало, что сотрудница бассейна не соблюла технику безопасности, тем самым у посетителей бассейна был доступ к сливным водозаборным отверстиям, также она не предупредила об опасности такого контакта. Инцидент произошел в мае прошлого года.

Тогда в бассейне занималась группа детей, один ребенок погрузился под воду, где при неустановленных обстоятельствах его рука застряла в сливном водозаборном отверстии. Он не был перекрыт защитной решеткой и из-за этого ребенок не смог выбраться из воды. Он долгое время находился под водой, а после был госпитализирован. В больнице ребенок скончался.

Суд учел, что Калугина признала вину в совершении халатности, искренне раскаялась, принесла потерпевшим извинения. Женщина заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего.