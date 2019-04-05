В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В материалах дела указано, что днем 2 апреля этого года во время проведении строительных работ на объекте, который находится в одном из домов по проспекту Просвещения, произошло частичное обрушение лестницы.

Лестничный проем обрушился на 24-летнего мужчину, который в тот момент находился на 14 этаже строящегося здания.

Мужчина скончался на месте происшествия, сообщили Gazeta.SPb в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела. Уже проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к к совершению преступления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что инвалид, получивший перелом на скользкой лестнице, отсудил у ТСЖ 100 тысяч рублей.