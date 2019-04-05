Инвалид, получивший перелом на скользкой лестнице, отсудил у ТСЖ 100 тысяч рублей

Потерпевший пытался обжаловать решение суда, но его оставили без изменений. Фото: https://pixabay.com

Потерпевший пытался обжаловать решение суда, но его оставили без изменений. Фото: https://pixabay.com

С иском в защиту интересов инвалида с ТСЖ “Приморский-28” обратился прокурор. Потерпевший поскользнулся на лестнице и получил перелом.

Прокурор Калининского района обратился в Калининский районный суд Петербурга. Жилец дома, которую обслуживает вышеуказанная управляющая компания, еще в марте 2018 года получил серьезную травму. Тогда при выходе из дома мужчина поскользнулся на покрытых льдом ступенях крыльца и упал. Врачи зафиксировали перелом. Об этом сообщает сегодня прокуратура Петербурга.

В результате решением Калининского районного суда Петербурга иск прокурора удовлетворен частично. Инвалиду выплатили 100 тысяч рублей. Потерпевший пытался обжаловать решение суда, но его оставили без изменений.

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