В Мурино дорожное предприятие возместило ущерб от загрязнения

В апреле прошлого года АО «ПО Росдорогстрой» засорило дренажную канаву на территории имущественного комплекса в «Мурино».
Дорожное предприятие при осуществлении работ сбросило коммунальные отходы, загрязненные нефтепродуктами, хлоридами и другими веществами, в водоотводящие канавы.
Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по факту загрязнения канав, находящихся по обе стороны Муринской дороги.
Для ликвидации последствий засорения работали аварийные экологические службы ГУП «Пиларн» и СПб ГУП «Экострой». Они собирали нефтеводяную смесь, обрабатывали активной пеной и локализовали загрязнения. Аварийные службы собрали более 5 тонн отходов.
С предприятия взыскали ущерб, причиненный природе, в размере порядка 330 тысяч рублей. Исковые требования удовлетворены.
Судебный акт исполнен ответчиком. Полученные денежные средства направлены в городской бюджет.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что угроза затопления Тосно отступает.