МЧС: угроза затопления Тосно отступает

Спасатели продолжают наблюдать за уровнем воды и находятся в постоянной готовности. Фото: https://vk.com/tosnovk

Спасатели продолжают наблюдать за уровнем воды и находятся в постоянной готовности. Фото: https://vk.com/tosnovk

Уровень воды в реке Тосна снижается и на опасные отметки уже не должен подняться.

Спасатели сообщили, что уровень реки Тосна начал падать, сообщили в МЧС Ленинградской области 4 апреля. Уровень воды упал до 529 см — опасная отметка составляет 610 см. Нормализовалась и ситуация на Тигоде — там уровень воды ниже опасного на 144 см.

Как передают синоптики, ухудшения ждать уже не стоит — угроза затопления, кажется, миновала. При этом спасатели продолжают наблюдать за уровнем воды и находятся в постоянной готовности.

Напомним, 3 апреля спасатели сообщили, что уровень воды в реке Тосна вырос настолько, что вода начала затоплять огороды. Пользователи социальных сетей выкладывали в Интернет фотографии паводка и делились информацией о том, где из-за подступившей воды уже не проехать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Тосно людей готовили к эвакуации.