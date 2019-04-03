В Тосно готовятся к эвакуации людей из-за подтопления

Уровень воды уже превышен на 541 сантиметр. В скором времени она доберется до домов в частном секторе.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Спасатели считают, что в скором времени придется эвакуировать людей, живущих вблизи реки. Вода уже становится проблемой для жителей многоэтажек.

Напоминаем, что река вышла из берегов из-за активного таяния льда. До этого спасатели устраняли заторы, взрывая глыбы, но, видимо, этого оказалось недостаточно. Сейчас в Ленинградской области в основном держится плюсовая температура.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вода затапливает дороги и жилой сектор в Тосно. Из-за этого ленинградцы не могут воспользоваться автомобилем или дойти до магазина – все в воде. Многие переживают за свою безопасность, хоть и считают, что на улице стало очень красиво – вода, покрывающая улицы, отражает в себе небо. Спасатели попросили жителей Тосно задуматься об убежище.