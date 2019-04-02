Вода затапливает дороги и жилой сектор в Тосно

В МЧС предупредили, что уровень воды продолжит расти. Фото: https://vk.com/tosnovk

В МЧС предупредили, что уровень воды продолжит расти. Фото: https://vk.com/tosnovk

Спасатели Ленобласти сообщают, что уровень реки Тосна превысил неблагоприятную отметку.

Уровень реки Тосна в гор. Тосно превысил неблагоприятную отметку и продолжит расти, сообщили в МЧС Ленинградской области 2 апреля. Спасатели сообщили, что в Тосно и Любани возможно затопление дорог, придворовых территорий и жилого сектора. Опасения специалистов вызывает и река Тигода в Любани.

Спасатели предупреждают, что уровень воды повысится и рекомендуют жителям заранее определиться с убежищем.

Тем временем жители Тосно и Любани публикуют фотографии паводка в социальных сетях: “Красиво, но опасно,” — пишут некоторые пользователи. Жители Ленобласти сообщают, что по некоторым дорогам проехать уже нельзя — например под железнодорожным мостом в Любани.

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