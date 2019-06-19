«Зенит» сыграет против «Локомотива» на «ВТБ-Арене»

Футбольные клубы поборются за Суперкубок.

Об этом стало известно 18 июня. Информацию уже подтвердили в Российском футбольном союзе. Уточняется, что болельщикам «сине-бело-голубых» придется ехать в Москву, так как матч пройдет на домашней арене «Динамо» — «ВТБ-Арене». Игра состоится 6 июля и начнется в семь часов вечера.

Напоминаем, что в прошлом сезоне «ФК «Зенит» получил чемпионский титул уже в пятый раз, а ФК «Локомотив» восьмой раз стали обладателями Кубка России. «Сине-бело-голубые» также не раз становились обладателями Суперкубка – у них на счету четыре трофея, а у железнодорожников – два.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Зенит” предложил болельщикам выбрать лучший гол. Всего речь идет о 33 голах, забитых с февраля по май. Голосование поделят на четыре части, а после этого состоится финал среди четырех лучших мячей. Чтобы болельщикам было проще, «Зенит» сделал видео подборку.