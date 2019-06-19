Уроженка Украина рассказала о переменах в жизни после обращения к Путину

Она и ее семья сейчас проживают в Санкт-Петербурге.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем Ирина Баракат, пострадавшая при взрыве в Сирии, рассказала РИА Новости. Уроженка Украина обратилась к Владимиру путину во время прямой линии в 2018 году. Она поделилась своей непростой историей – во время обстрела Алеппо в 2016 году она закрыла собой детей. В результате взрыва снаряда она лишилась ноги и кисти рук. Российские военные доставили женщину в Санкт-Петербург, где она и сейчас проходит лечение. Баракат жаловалась, что не может получить бесплатные протезы и просила о гражданстве для себя и своих родных.

На данный момент все начинает налаживаться – женщина играет в команде по хоккею на электроколясках, а также работает с пациентами в реабилитационном центре. Муж пока что не смог найти подходящую вакансию, а дети ходят в школу, где им приходится сталкиваться с языковым барьером.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что служивший в Сирии боец убит в уличной драке в Подмосковье.