СМИ: Служивший в Сирии боец убит в уличной драке в Подмосковье

Есть мнение, что он вмешался в конфликт между незнакомыми мужчинами.

Об этом стало известно 2 июня. Информацию распространяют Telegram-каналы и СМИ – пока что официальные источники не подтвердили всех слухов. В Следкоме по Московской области отметили, что конфликт между погибшим и группой молодых людей возник из-за личной неприязни. Ведомство сообщает, что в какой-то момент слов показалось мало и один из участников ссоры достал нож. При этом личность погибшего не раскрывается.

Lenta.ru убеждена, что в драке умер служивший в спецназе ГРУ Никита Белянкин. Некоторые Telegram-каналы уверяют, что мужчина не смог выстоять против 10 человек. Причиной для разбирательств называют разыгравшееся чувство справедливости – Белянкину якобы не понравилось, что незнакомцы избивают двух (или одного) местного жителя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно о пострадавшем в ДТП на Оптиков.