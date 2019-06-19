Социальное такси в Ленобласти можно заказать онлайн

У услуги появился обновленный сайт, на котором собрана вся необходимая информация.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем сообщает Комитет по социальной защите населения. Теперь социальное такси «Ленинградская область с заботой о Вас» можно вызвать через сайт, который находится по следующему адресу: сзаботой.рф. На сайте есть актуальные данные о том, кто может рассчитывать на льготу. Для удобства разместили калькулятор, благодаря которому каждый петербуржец может узнать стоимость поездки – она указывается без скидки и с ней.

Так, например, чтобы доехать с улицы Тихой, дом 6 до Ново-Адмиралтейского канала наб. 2 человеку придется заплатить 1280 рублей без учета скидки, а 320 рублей с ней.

На сайте сказано, что за последние сутки совершено три поездки, а за 2019 год – 28324.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленобласть вводит льготы для пенсионеров по платежам за уборку мусора.