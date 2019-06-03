Ленобласть вводит льготы для пенсионеров по платежам за уборку мусора

В Ленинградской области для пожилых людей будут компенсировать денежные средства, затраченные на оплаты услуг по обращению с отходами.

На сайте правительства Ленобласти сообщают, что скоро в Социальный кодекс области введут новые поправки, которые позволят расширить количество мер социальной поддержки местным жителям.

Сообщается, что после внесения дополнений люди пенсионного возраста, являющиеся собственниками или съемщиками жилых помещений, смогут получить льготы при оплате услуг вывоза мусора. Жителям, которым исполнилось 70 лет будут выплачивать компенсацию в размере 50%, а тем, кому уже за 80 лет затраты вернут в полном объеме.

Также компенсацию будут предоставлять малоимущим семействам, многодетным семьям, и людям, проживающим в одиночку и имеющим доход ниже прожиточного минимума.

Известно, что размер компенсаций для различных групп граждан будет исчисляться по специальной разработанной методике. После внесения соответствующих поправок, граждане смогут обращаться с заявлениями в органы соцзащиты.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.