СМИ: задания ЕГЭ и ОГЭ сделают индивидуальными

Таким образом хотят бороться со списывание на экзаменах.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем сообщают «Известия», ссылаясь на данные доклада правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Сейчас специалисты хотят решить сразу несколько задач: во-первых, они хотят перевести экзамены в компьютерную форму, а во-вторых, эксперты планируют сделать так, чтобы каждый экзаменуемый решал уникальный вариант. Это поможет упростить проверку ЕГЭ и ОГЭ, а также уменьшит количество списывающих и людей, которые на данный момент не довольны формой проведения экзаменов. В Федеральном собрании также уверены, что такие технологии можно будет использовать и для других целей – при проведении олимпиад.

Напоминаем, что сейчас школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ в письменной форме на специальных бланках. Тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы – эксперты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что школьник, получивший ноль баллов за ЕГЭ, добился перепроверки работы.