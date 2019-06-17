Школьник, получивший ноль баллов за ЕГЭ, добился перепроверки работы

ЕГЭ. Фото: kremlin.ru
ЕГЭ. Фото: kremlin.ru

Его бланки были неудачно отсканированы – на листах не было ничего, хотя парень выполнил большинство заданий.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем рассказали в Минобре Астраханской области, передают РИА Новости. Недавно в СМИ активно обсуждали инцидент, случившийся у одного выпускника, — молодой человек получил неудовлетворительный результат, хотя был уверен в своих силах.

Выяснилось, что работа была некорректно отсканирована – от записей школьника не осталось ничего, парень получил ноль баллов. В Минобре уточнили, что подобных случаев в итоге было целых три. Все участники писали черной ручкой, которые соответствовали всем требованиям. После раздумий в министерстве решили проверить оригиналы работ.

«Если другие выпускники нарушат регламент в части использования чернил, им придётся переписывать работы в следующем году», — говорится на сайте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец смог получить максимальный балл за два ЕГЭ.

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