Петербуржец смог получить максимальный балл за два ЕГЭ

ЕГЭ. Фото: kremlin.ru
ЕГЭ. Фото: kremlin.ru

Выпускник сдал математику и химию на 100 баллов.

Об этом стало известно сегодня, 16 июня. Об успехах одиннадцатиклассника рассказали во «Вконтакте» в группе «Калининский район – территория развития». Уточняется, что школьник обучался в лицее номер 470. Он смог написать экзамены по математике и химии, не допустив ни одной ошибке. Кажется, перед молодым человеком теперь открыты дороги в любой вуз страны.

В посте также сказано, что целеустремлённого парня никогда не пугали сложные задачи. Школьник помимо прочего стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии в 2019 году.

Напоминаем, что петербургские школьники в текущем году показали отличные результаты на ЕГЭ – так, увеличилось количество обладателей максимального балла по математике и литературе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургские школьники удивили комиссию результатами ЕГЭ.

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