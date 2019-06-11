Петербургские школьники удивили комиссию результатами ЕГЭ

ЕГЭ. Фото: kremlin.ru
ЕГЭ. Фото: kremlin.ru

Выпускники школ Северной столицы стали рекордсмена по числу 100-балльных ЕГЭ по математике и литературе. Об этом сообщает комитет по образованию.

По математике 100 баллов набрали 82 человека. Из них 34 выпускника Президентского физико-математического лицея № 239. В прошлом году максимальную оценку получили всего 20 петербургских школьников.

Также в этом году выпускники смогли побить рекорд по числу 100-балльных ЕГЭ по литературе. 83 работы были отмечены максимальной оценкой. В прошлом году такие результаты показал 61 школьник.

Напомним, что основной период ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 1 июля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что с начала сдачи ЕГЭ в этом году за нарушения удалили более 500 учеников. Их просили покинуть аудитории за различные нарушения общих правил. Например, за использование гаджетов или шпаргалок.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
егэ-2019 литература математика рекорд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские школьники удивили комиссию результатами ЕГЭ
В Ленобласти задержан начальник ОЭБиПК по подозрению в вымогательстве
Бухарестская улица закроется для движения автомобилей с 15 по 23 июня
В управлении ФНС по Петербургу назначен новый замруководителя
В Пулково открылась новая долгосрочная парковка
В Петербурге раскрыта квартирная кража на миллион рублей
Макаров выразил соболезнования родным и близким умершего депутата Павла Зеленкова
Два человека погибли в результате взрыва на танкере в Махачкале