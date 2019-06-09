С начала сдачи ЕГЭ в этом году за нарушения удалили более 500 учеников

В России в 2019 году с единого государственного экзамена «попросили» более 500 выпускников.

Сообщается, что за все время сдачи ЕГЭ с испытания были отстранены 522 человека. Их выгоняли из аудиторий за различные нарушения общих правил. Например, за использование гаджетов или шпаргалок. Рособрнадзора.

В пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что из общего числа отстраненных от экзаменов, за использование мобильных устройств отстранили 223 учащихся. Также известно, что 219 школьников принесли на ЕГЭ шпаргалки. Все нарушители были удалены из аудиторий. В вдомстве отметили, что работниками были обнаружены 14 выполненных заданий ЕГЭ, которые «слили» в сеть уже сдавшие экзамен.

Рособрнадзор также поделился предварительными результатами проведенных испытаний. Они остались почти на том же уровне, что и в прошлом году. Улучшились результаты лишь по математике, ведь число проваливших тест уменьшилось на 5 тысяч выпускников.

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