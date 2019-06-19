В доме Вавельберга на Невском проспекте откроют новый отель

Проект реконструкции здания получил положительное заключение экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России.
В доходном доме Вавельберга сохранят первоначальный вид архитектурных элементов, фасадов и интерьеров. Проведутся противоаварийные, отделочно-строительные и реставрационные работы, а также приспособление здания под пятизвездочную гостиницу, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В отеле обустроят 79 номеров на 158 человек разного уровня комфорта, три номера из которых подготовят для людей с ограниченными физическими возможностями. В большей части номеров вид будет открываться на Невский проспект и Малую Морскую улицу.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ФАС объяснил, почему не борется с ростом цен в гостиницах в преддверии ПМЭФ.