В доме Вавельберга на Невском проспекте откроют новый отель

В отеле обустроят 79 номеров на 158 человек разного уровня комфорта. Фото: https://pixabay.com

В отеле обустроят 79 номеров на 158 человек разного уровня комфорта. Фото: https://pixabay.com

Проект реконструкции здания получил положительное заключение экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России.

В доходном доме Вавельберга сохранят первоначальный вид архитектурных элементов, фасадов и интерьеров. Проведутся противоаварийные, отделочно-строительные и реставрационные работы, а также приспособление здания под пятизвездочную гостиницу, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В отеле обустроят 79 номеров на 158 человек разного уровня комфорта, три номера из которых подготовят для людей с ограниченными физическими возможностями. В большей части номеров вид будет открываться на Невский проспект и Малую Морскую улицу.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ФАС объяснил, почему не борется с ростом цен в гостиницах в преддверии ПМЭФ.