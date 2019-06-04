В Петербурге ФАС объяснил, почему не борется с ростом цен в гостиницах в преддверии ПМЭФ

Санкт-Петербургское УФАС отреагировало на претензии граждан и СМИ по поводу невероятного повышения цен на отели в период ПМЭФ-2019.

В федеральной антимонопольной службе Северной столицы рассказали о причинах бездействия ведомства в отношении скачка цен на гостиницы и отели в период проведения Петербургского международного экономического форума.

Сообщается, что антимонопольное ведомство еще в 2009 году обеспокоилось ростом цен на проживание в отелях в момент проведения ПМЭФ. В то время, работники службы выявили, что цены на гостиницы в период проведения мероприятия выросли в несколько раз и при чем одновременно. В ФАС решили, что это прямое нарушение Закона о защите конкуренции.

Однако нарушители, замешанные в этом деле, подали апелляцию в суд, в результате чего все суды, и даже Высший арбитражный суд, не встали на сторону Санкт-Петербургского УФАС.

При этом отмечается, что, например, во время проведения в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Государственная Дума Российской Федерации приняла целый закон под названием «О проведении в РФ Чемпионата мира». В этом законе были прописаны все моменты, которые позволяли регулировать ценообразование в сфере гостиничных услуг.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.