Вышел трейлер “Серебряных коньков” про Петербург 1899-го

Съемки фильма шли в Петербурге этой зимой и вызвали недовольство горожан.

“Централ Партнершип” выложила в Сеть трейлер драмы “Серебряные коньки” в среду 19 июня. Картина снята в Петербурге, и пытается показать город в 1899-ом году.

По сюжету фильма на рубеже веков встречаются сын фонарщика Матвей и дочь сановника Алиса, им предстоит преодолеть препятствия на пути их отношений. Фильм снял Михаил Локшин, проектом руководила студия “ТриТэ”, которую основал Никита Михалков.

Предполагается, что картина выйдет на экраны зимой 2019/2020 года. За весь трейлер герои картины не произносят ни слова.

Съемки фильма шли в Петербурге этой зимой: специально для них на лед канала Грибоедова и других водных объектов положили голубые пластины, которые окрасили воду, что вызвало серьезное недовольство жителей Петербурга и привлекло внимание Росприроднадзора, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.