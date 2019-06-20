Первое уголовное дело по материалам обращений к Путину

Вопрос с переходом через рельсы сельчане решают с привлечением Путина. Фото: pixabay.com

Вопрос с переходом через рельсы сельчане решают с привлечением Путина. Фото: pixabay.com

Жители Челябинской области пожаловались на отсутствие оборудованного перехода через железную дорогу, которая надвое делит их поселок.

Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ознакомившись с видеообращением граждан из села Варна, которое они записали для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Варне находится станция Тамерлан Южно-Уральской железной дороги. Из-за отсутствия перехода через пути, по словам местных жителей, каждый день под поезда вынуждены лазить дети, которые направляются в школу или детский сад, рабочие, идущие на работу, пенсионеры.

В обращении жители просят поддержать врио губернатора Челябинской области, который пообещал решить проблему.

Следователи уже успели запросить документы о техническом оснащении станции, осмотрели место, опросили жителей и персонал железной дороги, навестили главу Варненского муниципалитета.

Также Следственный комитет проводит проверки по десятку обращений на прямую линию с Путиным из других регионов России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сегодня в полдень начнется прямая линия с Путиным, она пройдет в 17-й раз.