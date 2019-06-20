Федерацию футбола Ленобласти возглавил новый президент

Должность занял Игорь Левит – бизнесмен и гендиректор футбольного клуба «Ленинградец».

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщили в пресс-службе федерации. Решение приняли в этот четверг в рамках конференции. Уточняется, что Игорь Левит сам выдвинул свою кандидатуру и никто не был против, чтобы именно он стал президентом Федерации футбола Ленинградской области – за бизнесмена проголосовали единогласно. Он будет занимать свою новую должность на протяжении пяти лет.

Напоминаем, что до этого Федерацию возглавлял сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Купетов. Он был президентом всего год.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что два игрока покинули ФК «Ленинградец». Футбольный клуб «Ленинградец» провел ряд изменений команды во время подготовки к новому сезону, попрощавшись с полузащитниками Артемом Семка и Олегом Власовым. Благодарность и пожелание успехов футболистам выразила Администрация ФК «Ленинградец».