Два игрока покинули ФК «Ленинградец»

Футбольный клуб «Ленинградец» провел ряд изменений команды во время подготовки к новому сезону.

19 июня 2019 года полузащитники Артем Семка и Олег Власов покинули клуб, сообщает ФК «Ленинградец».

Олег Власов получил известность по своей игре в «Зените», а также других клубах высших дивизионов. Власовым было проведено 11 матчей за «Ленинградец», в восьми из которых он находился в основном составе, а в матче с командой «Луки-Энергия» забил один гол.

Артем Семка, находившийся в команде с прошлого года, не смог отличиться забитыми мячами. В двенадцати играх он провел на поле 465 минут. Перед выступлениями за клуб «Ленинградец», Артем играл в таких клубах как «Волга», «Таганрог», «Русь» и «Ставрополь».

Благодарность и пожелание успехов футболистам выразила Администрация ФК «Ленинградец».

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