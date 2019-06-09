Футбольный стадион в Выборге построят до 2022 года

Александр Дрозденко присутствовал на рабочем совещании по этому вопросу. Фото: http://lenobl.ru

Александр Дрозденко присутствовал на рабочем совещании по этому вопросу. Фото: http://lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что в Выборгском районе появится новый футбольный стадион.

Как стало известно Gazeta.SPb, спортивный стадион будет достаточно крупных размеров. Предполагается построить объект, на котором футбольное поле будет занимать площадь 68 метров на 105 метров. Вместительность стадиона должна равняться 800 зрительским местам.

По предварительной информации, строительство спортивного объекта должно быть закончено в 2022 году. В манеже будет постелено искусственное покрытие. Он будет предназначаться для проведения спортивных мероприятий различного уровня, а также для проведения тренировок спортсменов.

Манеж расположится неподалеку от въезда в город Выборг со стороны Санкт-Петербурга, рядом со спортивным комплексом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчине состоится массовый пробег с 1300 участников в честь празднования Дня России.