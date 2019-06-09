В Гатчине состоится массовый пробег с 1300 участников

Спортивное мероприятие будет приурочено к празднованию Дня России, 12 июня. Пробег пройдет в Приоратском парке, который находится в Гатчине в Ленинградской области.

Пробег включатся в серию спортивных мероприятий Gatchina Run. По предварительным данным, в соревновании будет принимать участие более 1,3 тысячи участников. Побегут не только местные жители, но и спортсмены из других городов.

Дистанции пробега будут двух видом: 5 и 15 километров длинной. Кроме того, индивидуальные маршруты будут предоставлены детям двух возрастных категорий: от 4 до 8 лет и от 9 до 10 лет, сообщили Gazeta.SPb в администрации Гатчинского района.

Дети побегут по маршруту вдоль Филькиного озера и рядом со стартовым городком. Маршрут для взрослых спортсменов проходит через аллеи Приоратского парка и по проспекту 25 Октября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минпросвещения не планирует вводить уроки семейной ценности в России.