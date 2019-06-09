Минпросвещения не планирует вводит уроки семейной ценности в России

Министерство просвещения Российской Федерации сообщило, что в ближайшее время в планах не предусмотрено введение новых школьных предметов в программу.

В частности, уроков семейных ценностей в школах страны, предает ТАСС со ссылкой не информацию ведомства.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что Министерство просвещения уже в этом году до конца II квартала примет решение о процессе введения в школьную программу уроков семейных ценностей.

По словам Кузнецовой, это необходимо для того, чтобы обезопасить детей от равнодушия и безответственности в семейных отношениях. Также она заметила, что во всем мире происходит спад демографии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщины отказываются иметь детей из-за изменений климата.