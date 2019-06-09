Женщины отказываются иметь детей из-за изменений климата

Протестующие уверены, что увеличение населения лишь усугубит проблему.

Женщины отказываются иметь детей из-за изменений климата, сообщает CNN. Кампания BirthStrike (“Забастовка рождаемости” — англ.) в Великобритании уже собрала 330 человек, из которых 80% — женщины.

Протестующие считают, что в мире, которому ученые предсказывают голод и засухи не стоит иметь детей.

Международная группа экспертом по изменению климата (IPCC) считает, что у планеты есть еще 11 лет на предотвращение последствий глобального потепления.

Представители движения считают, что детей не стоит рожать не только из-за будущей тяжелой жизни, но и из-за усугубления ситуации через перенаселение планеты. Каждый год один человек производит 5 т углекислого газа.

Участники считают, что энергию, которую они затратили бы на воспитание детей, они сейчас должны потратить на политическую активность — на решение проблемы всей планеты, передает CNN.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у человечества есть 30 лет на решение проблемы глобального потепления.