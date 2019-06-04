У человечества есть 30 лет на решение проблемы глобального потепления

В 2050-ых начнется голод, борьба за воду и рост болезней. Фото: pixabay.com

В 2050-ых начнется голод, борьба за воду и рост болезней. Фото: pixabay.com

Изменения климата приведут к началу разрушения мира, как мы его знаем.

Австралийские ученые считают, что изменения климата начнут рушить привычный уклад жизни человека уже через 30 лет, сообщает группа Breakthrough из национального центра восстановления климата.

Согласно тексту доклада аналитиков, глобальное потепление представляет угрозу существованию самой цивилизации. К 2050-му году изменения станут необратимыми, если динамика сохранится на том же уровне, что и сейчас.

Деградация биосферы приведет к борьбе за ресурсы — например, за чистую воду. Часть регионов станет непригодной для обитания — оттуда потянутся беженцы. Ученые предсказывают голод и рост болезней, фундаментальное изменение международных отношений.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученых пугают перемены климата, которое застанет нынешнее поколение.