Петербургские институты – ключевые экспортеры запатентованных технологий России

Большинство патентов и экспорта технологий приходится на науку. Основные правообладатели — высшие школы. Однако большинство разработок идет не в промышленность, а ложится в основу диссертаций и научных публикаций.

В Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Право на интеллектуальную собственность: перспективы петербургского бизнеса на международном рынке».

Основными направлениями экспорта патентных технологий из Санкт-Петербурга являются разработки в области оптики, лазеров, приборостроения и синтетических волокон. Их обеспечивают Университет ИТМО, Университет ЛЭТИ, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Институт высокомолекулярных соединений РАН и ГОИ им. С.И. Вавилова. Об этом сообщил Валерий Медведев, управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», российский и евразийский патентный поверенный, во время круглого стола «Право на интеллектуальную собственность: перспективы петербургского бизнеса на международном рынке».

«Одна из главных задач страны — оторваться от сырьевой ориентированности. Известно, что самая эффективная экономическая модель — комбинированная, поэтому, где есть ресурсы, их надо использовать. Прибыль от реализации сырья должна более эффективно инвестироваться в развитие высокотехнологичного сегмента, но этого не происходит. В то время как на Западе большинство компаний построено на интеллектуальной собственности, у отечественных компаний зачастую отсутствует стратегия развития в этой сфере. Как следствие, предприниматели недополучают прибыль от использования нематериальных активов. К примеру, компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm получает до $ 6 млрд в год только от лицензий»,

— говорит Валерий Медведев.

В последние годы соотношение исходящих заявок из России и полученных Роспатентом от иностранных заявителей примерно 1 к 10.

Проблема в том, что у крупных промышленных компаний с государственным участием отсутствуют стимулы для патентования новых технологий как за рубежом, так и в России, считает Виктор Станковский, директор С-Петербургского офиса юридической фирмы «Городисский и Партнеры», российский и евразийский патентный поверенный.

«По нашим наблюдениям, корпорации из Петербурга практически перестали защищать свои разработки с помощью патентования. Сегодня в основном эксплуатируются советские и постсоветские разработки, они же модернизируются. Защита происходит в режиме ноу-хау, то есть предприятия не подают заявки в Роспатент, а вводят режим коммерческой тайны и разработки остаются на предприятии»,

— рассказал Виктор Станковский.

Частный бизнес, напротив, более активно использует исключительные права для выхода на зарубежные рынки, защиты собственных интересов и извлечения финансовой выгоды. Один из таких производителей — «Объединённая вагонная компания», поставляющая за рубеж грузовые железнодорожные вагоны.

«Продукция ОВК успешно конкурирует и с американскими, и с немецкими компаниями. При этом корпорация ставит перед собой задачу заполнить уровень техники собственными патентами. С ростом количества патентов растёт и актив интеллектуальной собственности, который в конечном итоге начинают использовать в коммерческом обороте — под него дают залоги и кредиты»,

— добавляет Станковский.

Таким же успехом на международном рынке пользуются сугубо частные петербургские предприятия: ЗАО «Изготовление, внедрение, сервис» (выпуск горнодобывающей промышленности), ЗАО «Балтийская Промышленная компания» (лидер отечественного станкостроения), ОДК «Климов» (авиационные двигатели), АО «Адмиралтейские верфи» и ЦКБ МТ «Рубин» (судостроение).

Ещё одна отрасль, зарекомендовавшая себя на Западе, фармацевтика. Российские компании не просто поставляют продукцию, но строят собственные производственные мощности на территории иностранных государств. Петербургские фирмы ООО «НТФФ «Полисан», «Герофарм», СПБ институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН успешно поставляют лекарственные средства и фармацевтическую продукцию за рубеж.

Кроме того, Петербург – экспортёр творческой интеллектуальной продукции: анимационные фильмы студии «Мельница» популярны не только в России, но и в странах Восточной Азии.

Владимир Шестаков, начальник Центра экспорта СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», выделяет среди основных барьеров МСП для выхода на зарубежные рынки отсутствие информации о требованиях к сертификации и порядке сертификации на зарубежных рынках, сложности в привлечении кредитного финансирования экспортных проектов, в нахождении зарубежных партнёров и каналов сбыта, а также высокие затраты на адаптацию и сертификацию продукции.

В помощь малому и среднему предпринимательству в Центре разработан ряд мер по поддержке выхода на зарубежные рынки, включая перевод и адаптацию презентационных материалов на иностранные языки, консультационное сопровождение начинающих экспортеров. Кроме того, в Санкт-Петербурге за счет городского бюджета действует программа по субсидированию участия малых и средних компаний в международных выставках, а также компенсации затрат на прохождение сертификации. Владимир Шестаков также отметил, что с 2019 года в рамках реализации национального проекта по экспорту большее внимание будет уделяться развитию экспорта услуг, в том числе направленное увеличение доходов компаний, связанных с получением оплаты за пользование интеллектуальной собственностью.

«С 1 июля 2019 г. начнет действовать нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг. Принятые изменения предусматривают, в том числе и право на вычет НДС в отношении услуг, что должно дополнительно мотивировать компании, оказывающие деловые, сервисные услуги выходить на зарубежные рынки»,

— рассказал Владимир Шестаков.

Справка: Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» — крупнейшая и одна из ведущих российских фирм в области интеллектуальной собственности (ИС). Названа фирмой года в России в категории «Интеллектуальная Собственность», по данным рейтинга 2018 года международного издательства The Best Lawyers©.

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