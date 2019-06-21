Ученые: можно есть мороженое и умнеть

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Эксперты уверены, что лакомство положительно сказывается на умственной активности человека.

Об этом рассказали японские специалисты из Университета Керин. Они провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что мороженое не только вкусное, но еще очень даже полезное. Продукт, уверяют специалисты, способен повысить работоспособность мозга, а также позволяет человеку лучше сосредоточиться. В исследовании приняло участие 40 человек – добровольцев разделили на две группы. Одна утром ела мороженое, а другая предпочитала традиционный завтрак. После ученые отслеживали, как менялась активность работы их мозга. Выяснилось, что мороженое увеличивает количество высокоамплитудных альфа-волн. Пока что специалисты не понимают, какой именно элемент оказывается такое влияние.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что столичный медик призвал не есть мороженое в жару. Охлаждение дыхательных путей может привести к острым болезням органов дыхания. Перепад температур только усугубляет ситуацию.

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