Тренер “Зенита” оценил игру Прохина и Мостового в матче с “Ваккером”

Напомним, что матч завершился со счетом 6:1 в пользу “Зенита”. Фото: vk.com

Напомним, что матч завершился со счетом 6:1 в пользу “Зенита”. Фото: vk.com

Сергей Семак также пообещал разобрать их тактику и моменты, над которыми стоит поработать.

Тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал молодых защитника и полузащитника “молодцами” после товарищеского матча с “Ваккером”. Он отметил, что 18-летний Данил Прохин и 21-летний Андрей Мостовой выиграли хорошо, одна он также сказал, что выходить на поле в таком матче не очень сложно.

Отметим, что встреча прошла в рамках предсезонного сбора.

После игры Семак пообещал разобрать плохие и хорошие моменты, а также указать на недочёты и плюсы игры.

Напомним, что матч завершился со счетом 6:1 в пользу “Зенита”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ерохин получил травму во время матча с «Ваккером».