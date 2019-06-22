Тренер “Зенита” оценил игру Прохина и Мостового в матче с “Ваккером”

Сергей Семак также пообещал разобрать их тактику и моменты, над которыми стоит поработать.
Тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал молодых защитника и полузащитника “молодцами” после товарищеского матча с “Ваккером”. Он отметил, что 18-летний Данил Прохин и 21-летний Андрей Мостовой выиграли хорошо, одна он также сказал, что выходить на поле в таком матче не очень сложно.
Отметим, что встреча прошла в рамках предсезонного сбора.
После игры Семак пообещал разобрать плохие и хорошие моменты, а также указать на недочёты и плюсы игры.
Напомним, что матч завершился со счетом 6:1 в пользу “Зенита”.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ерохин получил травму во время матча с «Ваккером».