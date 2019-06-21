Ерохин получил травму во время матча с «Ваккером»

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Фото: "Зенит"

Ему наложили повязку на голову из-за рассечения.

Об этом стало известно 21 июня после матча «Зенита» и «Ваккером», который прошел в рамках летних сборов в Австрии. Обо всем рассказали на официальном сайте петербургского клуба.

Встреча закончилась со счетом 6:1 – один из голов как раз забил Ерохин. После игры футболисту понадобилась помощь врачей – он получил травму. Вскоре в Twitter-аккаунте «сине-бело-голубых» появилось фото, на котором у полузащитника забинтована голова.

Главный тренер Сергей Семак рассказал, что травма довольно серьезная – Ерохину придется накладывать швы, так как рассечение оказалось большим и глубоким.

«Надеюсь, что кроме этого повреждения у него ничего нет, но этот момент нас немножко расстроил»,

— поделился он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ерохин объяснил, почему Семак – отличный тренер. Он уверен, что главная причина успеха Сергея Семака в том, что он уважает своих подопечных и является настоящим профессионалом своего дела.

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