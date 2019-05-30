Ерохин объяснил, почему Семак – отличный тренер

Полузащитник «Зенита» считает, что есть несколько причин считать его таковым.

Своим мнением футболист поделился с RT. Александр Ерохин уверен, что главная причина успеха Сергея Семака в том, что он уважает своих подопечных и является настоящим профессионалом своего дела. «Сине-бело-голубой» отметил, что «микроклимат в команде», который создают футболисты и главный тренер, играет огромную роль. Совокупность факторов положительно сказывается на результатах.

Также Ерохин вспомнил, как Семак поддерживал его во время восстановления после травмы.

Напоминаем, что до этого стало известно, что Сергей Семак снова был выбран на роль главного тренера «Зенита», но не все проголосовали «за».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ФК “Зенит” упразднили должность президента клуба. Теперь Александр Медведев является генеральным директором футбольного клуба, так как в стране должен быть только один президент.