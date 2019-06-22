Гигантского спрута сняли на видео в Мексиканском заливе

Морское животное может достигать в длину до 3,5 м.

Ученые засняли на видео гигантского спрута в Мексиканском заливе. Морское чудовище нашли на пленке 2004-го года, но в Сети оно появилось почему-то только сейчас.

Видео: oceanexplorergov

Камера, на которую попал спрут, была погружена на глубину в 759 метров — для сравнения, глубина Байкала, самого глубокого озера в мире составляет 1,6 км, а Ладоги — 230 м. Осьминог, по оценкам исследователей мог достигать в длину 3-3,5 м.

Стоит учитывать, что ученые никто не опровергали существование вида “гигантский осьминог” — особи, относящиеся к нему, могут достигать 9 м в длину. Гигантские спруты, о которых идет речь в морских легендах, должны быть намного крупнее. Не стоит путать их с кракеном: кракен считается неагрессивным, но гораздо более крупным.

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