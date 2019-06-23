На Светлановской площади сломалось большинство светофоров

Петербуржцев просят быть внимательнее, чтобы поломка не спровоцировала ДТП.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на трех перекрасках из пяти не работают светофоры. Жители Выборгского района уверяют, что ситуация не изменилась даже спустя несколько часов после того, как случилась поломка.

Пользователи соцсетей отменили, что на Светлановской площади уже произошло несколько несерьезных аварий. Они просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.

Многие уверены, что проблему решат не ранее, чем завтра, так как сейчас все готовятся к «Алым паруса».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на перекрёстке Энтузиастов и Наставников пробка из-за аварии. Машина въехала в трамвай, который двигался на большой скорости. В результате водитель не пострадал.