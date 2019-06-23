На трассе Вологда-Новая Ладога в ДТП погибла женщина

На дороге столкнулись Kia X-line и Renault Duster.
Как сообщают очевидцы дорожно-транспортной аварии в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”, на трассе столкнулись две иномарки — Kia X-line и Renault Duster.
ДТП произошло на трассе Вологда-Новая Ладога на повороте на Тихвин.
В результате столкновения водитель Kia оказался зажат, но остался жив. По информации очевидцев, погибла женщина-пассажир в Renault. От полученных травм она скончалась на месте аварии.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что велосипедист попал под колеса автобуса на Поклонногорской улице. Известно, что велосипедист был сбит в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.