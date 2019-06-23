На трассе Вологда-Новая Ладога в ДТП погибла женщина

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.Фото: https://vk.com/spb_today
От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.Фото: https://vk.com/spb_today

На дороге столкнулись Kia X-line и Renault Duster.

Как сообщают очевидцы дорожно-транспортной аварии в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”, на трассе столкнулись две иномарки — Kia X-line и Renault Duster.

ДТП произошло на трассе Вологда-Новая Ладога на повороте на Тихвин.

В результате столкновения водитель Kia оказался зажат, но остался жив. По информации очевидцев, погибла женщина-пассажир в Renault. От полученных травм она скончалась на месте аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что велосипедист попал под колеса автобуса на Поклонногорской улице. Известно, что велосипедист был сбит в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

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