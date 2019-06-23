Велосипедист попал под колеса автобуса на Поклонногорской улице

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Фото: Telegram
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Фото: Telegram

О происшествии сообщили очевидцы события.

Велосипедист попал под колеса общественного транспорта вечером 23 июня. Инцидент произошел возле одного из домов, расположенных на Поклонногорской улице.

О происшествии сообщили очевидцы события. Судя по размещенным фотографиям, велосипедист попал под задние колеса автобуса. ДТП произошло на пересечении Поклонногорской и улицы Кольцова. При каких обстоятельствах велосипедист не поделил дорогу с автобусом, не сообщается. Известно, что велосипедист был сбит в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП велосипедист получил тяжёлые травмы. По данному факту проводится проверка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. На месте — не меньше трех автомобилей правоохранительных органов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец рассказал о ДТП, в котором погибли утята.

выборгский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском проспекте медики откачивают девушку
Велосипедист попал под колеса автобуса на Поклонногорской улице
Беглов и Макаров поздравили выпускников Петербурга на главной площади
На следующей неделе москвичей ждет настоящий сентябрь
В Центральном районе проспект и улицу затопило из-за прорыва трубы (видео)
Безопасность на “Алых парусах” обеспечат 40 единиц техники
Петербуржец рассказал о ДТП, в котором погибли утята
В Царском Селе дизайнеры фантазировали на тему чеховских пьес