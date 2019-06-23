Петербуржец рассказал о ДТП, в котором погибли утята

Четырех он смог спасти и теперь не знает, как им помочь.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем рассказал очевидцев в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина пишет, что ехал в сторону ТРК «Китай город», когда увидел страшную картину – фура, не успев вовремя затормозить, наехала на утят, которые переходили в этот момент дорогу. Неравнодушный петербуржец смог поймать четырех малышей, остальные погибли под колесами машины. Горожанину посоветовали обратиться в организации, которые занимаются птицами и дикими животными – в центр «Сирин» или «Велес».

В комментариях нашлась девушка с не менее трогательной историей. Она рассказала, что однажды нашла одинокого утенка на дороге. Петербурженка отнесла его к ближайшему водоему, где ждала, пока к малышу не подплывут его сородичи. В итоге утенок нашел себе новую семью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что утка с утятами устроили ДТП на Пулковском шоссе.