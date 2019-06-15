Утка с утятами устроили ДТП на Пулковском шоссе

Бордюр составил главную проблему для утят. Фото: https://vk.com/spb_today
Бордюр составил главную проблему для утят. Фото: https://vk.com/spb_today

Водители машин вылезли и помогли птицам перебраться через опасный участок.

На юге Санкт-Петербурга сегодня утром произошло ДТП из-за утки с утятами, сообщили очевидцы в социальной сети 15 июня. В аварии никто не пострадал, а матери птичьего семейства помогли перейти опасное Пулковское шоссе.

Дорожное происшествие случило недалеко от Пулковской обсерватории Петербурга. Водитель Mazda вовремя заметил птиц и резко затормозил, а вот ехавший за ним Hyundai оказался к этому не готов. Hyundai задымился, но обошлось без пострадавших.

Водители нескольких машин остановились посреди дороги, выбежали и помогли утке перейти проезжую часть: особую сложность у птенцов вызвал бордюрный камень. Птицам помогали не меньше пяти человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в центре Петербурга из окна вывалились еноты.

авто дтп животные пулковская обсерватория пулковское шоссе утка утята
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После драки на Рубинштейна сотрудница бара попала в больницу
Утка с утятами устроили ДТП на Пулковском шоссе
За год в Петербурге появятся 590 новых остановок
Женщина, попавшая под такси, находится в крайне тяжелом состоянии
На Youtube обсуждают извинения Джона Сноу за восьмой сезон “Игры Престолов”
Три енота выпали из окна на машину в центре Петербурга
Фура протаранила автобусную остановку в Сертолово
Суд прекратил дело против Трампа за «супержуткий» поцелуй