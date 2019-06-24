Водитель погиб в массовом ДТП на проспекте Энгельса

ДТП на проспекте Энгельса. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

ДТП на проспекте Энгельса. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

Полиция Петербурге выясняет обстоятельства летального ДТП в Выборгском районе города, где столкнулись три автомобиля.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла 24 июня ночью.

По версии правоохранительных органов, мужчина за рулем Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Kia и «Жигули».

В результате водитель Hyundai получил тяжелые травмы. Госпитализированы также оба пассажира Hyundai. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Водитель Kia скончался на месте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на трассе Вологда-Новая Ладога в ДТП погибла женщина. На трассе столкнулись две иномарки — Kia X-line и Renault Duster.