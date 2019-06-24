В России назвали самые наркозависимые регионы

В России составлен рейтинг антинаркотический регионов. Документ был направлен правительству РФ. Об этом сообщает «Трезвая Россия». По данным организации, в основу рейтинга легли данные Росстата, Минздрава и МВД.

Так, в тройку регионов свободных от наркотиков вошли Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика.

Самыми наркозависимыми регионами России оказались Московская и Челябинская области, а также Хакасия. Эти региона заняли три последних места. Их расположение в списке с 2017 года практически не изменилось.

По мнению «Трезвой России», наркотики с каждом годом становятся дешевле и доступнее. Цель исследования — показать правительству РФ, что необходимо изменить действующую стратегию борьбы с наркотиками.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге закрасили граффити, рекламирующие наркотики.