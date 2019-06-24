Поликлиника заплатит родителям свыше 1 млн рублей за смерть ребенка

Низкоквалифицированная врачебная помощь не позволила обнаружить гипоксию плода.

Суд Приморского района Петербурга вынес приговор о моральной компенсации для супругов, чей ребенок погиб из-за ошибки врачей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 24 июня.

Пара подала иск в суд к Городской поликлинике №49. В суде Санкт-Петербурга выяснили, что врачи не поместили беременную женщину в стационар вовремя, а низкоквалифицированная врачебная помощь не позволила обнаружить гипоксию плода.

Прокурор в суде Санкт-Петербурга занял сторону истцов. Суд удовлетворил иск и обязал городское учреждение выплатить супругам свыше 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге умер рэпер Порока Ронин.