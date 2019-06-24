Курсанты ВМеда отметили выпускной по полной

Курсанты праздновали на территории вуза. Фото: скриншот видео
Курсанты праздновали на территории вуза. Фото: скриншот видео "Военно-морской МотоКлуб "FordeWind MC"/VK

Они жгли дымовые шашки, скандировали имя учебного заведения, танцевали, а на некоторых кадрах разгуливали без штанов.

Вечером накануне в сети появилось видео с ярким празднованием выпускного, который проходил в четверг,20 июня. Герои снятого – курсанты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Видео было опубликовано в группе военно-морской МотоКлуб «FordeWind MC» соцсети «ВКонтакте».

На видео курсанты жгут дымовые шашки, поют песни, кричат название любимого вуза и разгуливают без штанов. Надо сказать, что с размахом выпускники ВМеда гуляют каждый год. Такая традиции сложилась в военных учебных заведениях, только раньше никто не выкладывал подобные видео в интернет.

Автор поста отметил, что ребятам теперь грозит административная ответственность. Однако в органах эту информацию не подтвердили, пишет 78.ru. Кстати, празднование проходило на территории вуза, поэтому окружающих не побеспокоило.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что выпускной в Нахимовском училище перекроет центр Петербурга.

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