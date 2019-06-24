СКА подписал новый годовой контракт с защитником Земченком

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с защитником Артемом Земченком. Он остается в городе на Неве еще на один год.

Согласно информации клуба, опубликованной в официальном блоге в «Твиттер», контракт с 28-летним хоккеистом будет действовать до окончания сезона 2019/20.

В завершившемся сезоне Земченок сыграл за СКА 28 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности +16.

Артемом Земченок является воспитанником московской хоккейной школы «Московские Пингвины».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что защитник петербургского хоккейного клуба СКА Патрик Херсли решил продолжить свою спортивную карьеру в «Спартаке».

Информацию о том, что Херсли подписал контракт с московским клубом подтвердил вице-президент «красно-белых» Алексей Жамнов.