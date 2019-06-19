Защитник СКА решил продолжить карьеру в Спартаке

Защитник петербургского хоккейного клуба СКА Патрик Херсли решил продолжить свою спортивную карьеру в «Спартаке». Информацию о том, что Херсли подписал контракт с московским клубом подтвердил вице-президент «красно-белых» Алексей Жамнов, сообщает ТАСС.

32-летний швед отыграл за СКА три сезона. В составе команды защитник стал Чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Срок его контракта с петербургским клубом истек 30 апреля.

Также Патрик Херсли успел поиграть в КХЛ за ярославский «Локомотив» и новосибирскую «Сибирь».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Херсли не станет заключать новый договор с ХК СКА. Шведская газета Expressen предположила, что защитник может вернуться в Швецию.